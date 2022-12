Con le due gare disputate nel weekend del 17 e 18 Dicembre si conclude nel migliore dei modi il 2022 per la Volley Ciro’ Marina, infatti, sia la squadra maschile che quella femminile, portano a casa i 3 punti che consentono di guidare le classifiche dei rispettivi campionati.

Le ragazze impegnate a Soverato contro la Sinapsy Volley, si impongono con un netto 0-3 (12-25/7-25/9-25) in un match mai in bilico, che anzi ha dato modo alle più giovani di giocare con più continuità. La risposta è stata molto positiva, infatti sia Affatato che Dell’aquila hanno disputato un’ottima gara.

I ragazzi, invece, sono stati impegnati a Catanzaro contro la Kermes & Altaflex Cz gara molto più combattuta ed equilibrata almeno nel secondo e nel quarto set. Alla fine la Volley Cirò Marina si è comunque imposta per 1-3 (16-25/31-29/10-25/17/25) portandosi in testa alla classifica e dimostrando di essere sicuramente una delle candidate alla vittoria del campionato.







La società ha esortato entrambe le squadre, a continuare con questo entusiasmo, attenzione e dedizione al lavoro che si applicano in palestra. Inoltre ha ringraziato i mister Stara e Malena per l’ottimo lavoro svolto fino a questo momento, sia con le prime squadre che con il settore giovanile e per aver dimostrato che con la programmazione e la qualità dei loro insegnamenti si possono centrare gli obiettivi prefissati. La pallavolo non è difatti improvvisazione ma passione, sacrificio e duro lavoro, ed entrambi, impegnati nelle prime squadre, lo dimostrano ad ogni allenamento. Grazie poi agli sponsor, che stanno aiutando la società in questo percorso, si può ambire sempre al meglio.

La Volley Cirò Marina augura a tutti di trascorrere delle serene vacanze natalizie e da l’appuntamento per la prossima gara casalinga dell’otto gennaio.