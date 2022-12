L’evento ha registrato quasi 500 cani iscritti, un numero davvero importante, che viene aggiunto al clamore del pubblico presente incuriosito dal consueto appuntamento inserito nella iconica cornice di Cirò Marina.

Tutto questo è stato reso possibile grazie all’intensa collaborazione tra il gruppo cinofilo crotonese e l’amministrazione comunale, nella persona del sindaco e presidente della provincia Sergio Ferrari che hanno posto enorme fiducia negli organizzatori dediti a questo evento.

La studiata organizzazione, in particolar modo nella cura degli allestimenti e dei dettagli e nell’accoglienza, ha piacevolmente stupito gli esperti giudici, provenienti da molte parti d’Italia e dall’estero, il delegato E.N.C.I,Dott. Dario Posillipo, raccogliendo, così, consensi anche tra i numerosi espositori, molti reduci delle scorse edizioni, altri approdati per la prima volta.







La tappa cinofila ha visto concorrere 115 diverse razze, passate al vaglio delle attente valutazioni degli esaminatori che ha portato sul podio più alto: un meraviglioso esemplare di Akita, seguito da altri due magnifici soggetti, un Old English SheepDog, e un imponente Mastino Napoletano, durante il Best in Show giudicato da Mariano Di Chicco, durante il quale è stato inserito un premio speciale, al primo classificato, “memorial Vincenzo Bassano”, per onorare la memoria di uno dei padri fondatori del gruppo cinofilo crotonese e pioniere della cinofilia del nostro territorio.

Grande la soddisfazione del Presidente Eugenio Cavarretta: “ringraziamo per la fattiva collaborazione e la grande fiducia l’amministrazione comunale di Cirò Marina, una menzione particolare va data ai numerosi espositori, allevatori, ed handler che, tramite le loro numerose iscrizioni, hanno permesso una crescita esponenziale per questa IX edizione, con una qualità elevata dei soggetti presentati”. Continua dicendo “il nostro è un piccolo gruppo cinofilo giovane ma ambizioso,appartenente ad una piccola provincia come quella di Crotone, recentemente rifondato, che si prefissa come obiettivo quello di promuovere la cinofilia ufficiale, sia in termini di eventi espositivi, che di prove di lavoro e corsi di formazione, nel pieno rispetto delle regole e delle istituzioni”. Conclude “la conferma dei numeri di questa edizione sarà oggetto di nuovo stimolo per migliorarci, per fare, in futuro, di più e meglio; pertanto, vi aspettiamo numerosi ai nostri prossimi eventi”

Francesca Pia Longo