Occasione che vede gli uomini in divisa ed elmetto rendere meno gravosa la degenza dei piccoli nel reparto pediatria dell’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone.

I vigili del fuoco che nell’immaginario dei bambini vengono sempre visti come eroi, hanno trascorso un po’ di tempo con genitori e piccoli degenti, gli stessi vigili accompagnati dal funzionario Ing. Maria Paluccio, hanno distribuito sorrisi e regali in presenza delle infermiere, della Dottoressa Stefania Zampogna e del segretario della UIL Fabio Tomaino.

Alla fine prima dei saluti lo scambio di auguri e ringraziamenti per l’impegno e la passione che quotidianamente vede entrambe le categorie mettere in campo al servizio degli altri.







