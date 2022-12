CONSEGNATI I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI DUE ROTATORIE SULLA STRADA STATALE 106” JONICA”, TRA LE LOCALITA’ DI FASANA E MARINA DI STRONGOLI (KR) .

Al via i lavori di realizzazione di nuove rotatorie sulla statale 106 Jonica nel territorio provinciale di Crotone.

Questa mattina, Anas ha proceduto alla consegna dei lavori all’impresa appaltatrice.

I lavori, per un investimento complessivo di oltre 1,5 milioni di euro, riguarderanno, la realizzazione di due rotatorie e la messa in sicurezza degli svincoli nel Comune di Strongoli situate al Km 260,800 in Località Fasana, e al km 265,200, in località Marina di Strongoli.







ADVERTISEMENT

“Si tratta – ha commentato il Presidente della Provincia Sergio Ferrari – di un ulteriore intervento sulla Strada Statale 106 per garantire a chi la percorre e alle comunità del nostro territorio sicurezza. Un investimento importante, frutto del lavoro di squadra messo in campo da questa amministrazione, ed in particolare dal consigliere con delega alla Viabilità Vincenzo Lagani e dal consigliere Francesco Sirianni unitamente ai tecnici e responsabili del settore, che con Anas hanno collaborato e lavorato.”