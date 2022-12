I giovani dell’Associazione “Gli Altri Siamo Noi” incontrano il Presidente Ferrari per donargli il calendario 2023 realizzato da loro

Una piacevolissima sorpresa questa mattina per il Presidente della Provincia di Crotone Sergio Ferrari, i ragazzi e le ragazze dell'Associazione Gli Altri Siamo Noi hanno voluto incontrarlo per donargli in occasione delle festività natalizie il calendario 2023 realizzato da loro