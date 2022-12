Per la consegna dei riconoscimenti era presente il Prefetto Maria Carolina Ippolito insieme a tutte le autorità provinciali ed i vertici delle forze dell’ordine.

Il riconoscimento a Eugenio Benevento, ex funzionario del Tribunale di Crotone è stato consegnato dal presidente del Tribunale di Crotone, Maria Vittoria Marchianò.

Le dichiarazioni del Presidente della Provincia di Crotone, Sergio Ferrari:

Oggi nella qualità di 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 della Provincia di Crotone ho presenziato in 𝐏𝐫𝐞𝐟𝐞𝐭𝐭𝐮𝐫𝐚 ai tradizionali auguri di Natale.

Alla presenza delle più alte cariche civili e militari, è stato motivo di profondo orgoglio come 𝐒𝐢𝐧𝐝𝐚𝐜𝐨 𝐝𝐢 𝐂𝐢𝐫𝐨̀ 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐧𝐚 aver appreso del conferimento ad un nostro concittadino del titolo di 𝐂𝐚𝐯𝐚𝐥𝐢𝐞𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐑𝐞𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚.

Il sig. 𝐄𝐮𝐠𝐞𝐧𝐢𝐨 𝐁𝐞𝐧𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐨, che ha servito lo Stato per più di 40 anni ha meritoriamente raccolto i frutti di uno straordinario lavoro.

Non dimentico affatto, che su delega della Corte d’Appello fu Eugenio a proclamare la mia elezione nell’ottobre del 2020.

Complimenti sinceri ancora ad Eugenio e alla sua famiglia, con un pensiero speciale alla indimenticata 𝐦𝐚𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐌𝐚𝐫𝐠𝐡𝐞𝐫𝐢𝐭𝐚 che da oggi avrà un motivo d’orgoglio in più da condividere tra gli angeli.







