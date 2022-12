ADVERTISEMENT

E’ l’appello che fa il sindaco Mario Sculco in occasione degli auguri di buon Natale rivolto ai cittadini. Sono trascorsi sei mesi dal nostro insediamento- prosegue il primo cittadino, “sono fiducioso e pieno di speranza nel portare a termine, nei prossimi cinque anni, il nostro programma elettorale affrontando , i problemi che quotidianamente si presentano”. E ancora: ”Siamo partiti dalla consapevolezza che la nostra comunità merita traguardi e obbiettivi degni di portare ancora tanto lustro e sviluppo socio-economico-culturale a Cirò; È Natale, prosegue- festeggiamo la nascita dell’Uomo: Gesù di Nazareth, troviamo il tempo per stare con familiari ed amici; è un tempo magico per manifestare la nostra rinascita. E’ necessario che tra di noi ognuno sia di aiuto all’altro con amore, che scompaia tra noi ogni forma di gelosia, che non si guardi solo a quello che fa l’altro con cattiveria, ma che tutti insieme si miri al grande scopo comune dell’armonia e della comprensione. La luce del Santo Natale- scrive Sculco- deve brillare come una luce di pace e amore nei nostri cuori alla quale ogni uomo, in questo periodo, deve attingere. Buon Natale a tutte le donne e uomini di Cirò, ai nostri bambini: futuro, essenza e ricchezza di noi tutti, agli anziani, esempi di saggezza e di memoria storica, alle persone sofferenti, malate ai disabilità, a tutte le Associazioni, alle Forze dell’Ordine, alle Istituzioni Pubbliche e Private, alle scuole, ai docenti, ai gruppi di volontariato che si propongono sempre in modo collaborativo e costruttivo per la nostra comunità, ed infine agli assessori, a tutti i consiglieri e ai dipendenti comunali .