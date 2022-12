La serata è stata allietata dal gruppo musicale degli stessi ragazzi i quali hanno deliziato l’intera serata il numeroso pubblico presente. Soddisfatto il sindaco per la riuscita della serata- Cirò ritorna a vivere nella spensieratezza del Natale- ha detto il sindaco Mario Caruso, una speciale manifestazione dove gli attori principali sono stati i bambini e le famiglie. Nonostante il freddo la piazza è ritornata a vivere con la presenza di centinaia di persone affluite da tutto il circondario- un pensiero ha concluso Sculco- va anche ai bambini e alle famiglie di tutto il mondo che vivono la guerra in particolare a quelli dell’Ucraina. L’appuntamento poi è proseguito con l’Event tour con i gonfiabili, dedicati sempre ai bambini. Appuntamento al prossimo 26 Dicembre – ha detto il vice sindaco Fortunato Strumbo con il presepe nel cuore del centro storico organizzato dalle varie associazioni tra cui la Pro-Loco, e dalla Parrocchia di Santa Maria Plateis con il parroco Don Matteo Giacobbe. Quest’anno ha detto Strumbo- il presepe vivente sarà sotto la direzione artistica del grande artista e pittore Francesco Florielli, artista che in passato ha fatto rivivere tante manifestazioni da lui create come i carri del carnevale, la passione vivente.







