Un’importante Conferenza intersettoriale sulle situazioni NEET e presentazione di buone pratiche a livello internazionale si è svolta a Istanbul dal 6 al 10 Dicembre 2022.

La Conferenza, che ha posto l’enfasi sulla cooperazione tra il lavoro giovanile e altri settori (educazione formale, impiego, settore sociale e imprenditoriale), ha visto la partecipazione di 91 rappresentanti da 31 Paesi EU e non EU: Algeria, Austria, Azerbaijan, Belgio,Bulgaria, Croazia, Repubblica, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Giordania, Lituania, Moldavia, Marocco, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Tunisia, Turchia e Regno Unito.

Quattro i partecipanti italiani, tra cui la prof.ssa Ornella Pegoraro, docente di Lingua Inglese presso l’I.I.S. “Pertini-Santoni” di Crotone e Ambasciatrice Erasmus+ Scuola Calabria, previa selezione da parte degli organi competenti, già partecipante all’edizione 2020 che si è svolta on line a causa della pandemia Covid-19.

Il termine NEET è un acronimo della frase inglese “Not in Education, Employment or Training” e e definisce i ragazzi e giovani adulti che non studiano, non lavorano e non seguono alcun percorso di formazione, percentuale che in Italia, raggiunge il 23,1% ed è addirittura il più alto rispetto ai paesi UE (media 13,1).

La Conferenza,arrivata alla sua sesta e ultima edizione, organizzata dall’Agenzia Erasmus+ della Turchia: Programma Gioventù in azione, in cooperazione con Centro Risorse SALTO – Inclusione e Diversità, si inserisce un approccio a lungo termine per raggiungere i giovani che sono esclusi dal sistema e cercare di ricongiungerli alla società, migliorando le loro opportunità di vita.

L’obiettivo principale è stato quello di supportare la collaborazione e lo scambio tra professionisti provenienti da diversi settori, al fine di creare migliori opportunità tra i giovani in situazioni NEET, consentendo la loro partecipazione attiva nella società.







La Conferenza, che ha visto la partecipazione di facilitatori e esperti internazionali e di ex NEET che hanno raccontato la loro esperienza di vita, ha previsto anche attività di cooperazione internazionali e networking tra i partecipanti. Pertanto sono stati formati nuovi partenariati tesi allo sviluppo di nuove idee progettuali per favorire l’inserimento dei NEET nella società e nel mondo del lavoro, favorendo lo sviluppo emotivo e personale dei giovani e fornendo loro le competenze per vivere e lavorare in un’Europa più diversa.

Prof.ssa Ornella Pegoraro

Ambasciatrice Erasmus+ Scuola Calabria