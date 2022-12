Share on Twitter

Durante l’attività di ispezione, gli Agenti hanno potuto constatare la presenza di fuochi pirotecnici ad alto contenuto esplosivo netto, stoccati tra gli scaffali del deposito, a pericoloso contatto con merce altamente infiammabile come: carta, tessuti, materiale plastico e a bombolette di gas butano. Il peso complessivo della merce sequestrata è di 23 kg, con contenuto netto esplosivo di 1800 grammi di polvere pirica. Il materiale oggetto di illecito è stato posto immediatamente sotto sequestro penale e a disposizione del giudice. Il rappresentante legale dell’esercizio commerciale è stato deferito all’autorità giudiziaria per le violazioni al c.p, delle prescritte cautele in materia di esplodenti.