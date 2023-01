Si è svolta, come da tradizione, la 10° Edizione del tuffo di Capodanno, sospesa negli ultimi due anni a causa della pandemia che ha afflitto e che tutt’ora affligge, sebbene in maniera moderata, ma sempre attiva a causa del virus COVID -19, che ha visto una folta partecipazione di temerari pronti a tuffarsi nelle acque, a dir vero non troppo fredde, antistanti il porto di Cirò Marina.

Il Tuffo beneaugurante di quest’anno, organizzato come al solito dalla Lega Navale sezione di Cirò Marina, guidata dal Presidente Pasquale Martire, ha visto come partecipante anche il Sindaco, nonché Presidente della Provincia di Crotone, Sergio Ferrari e tra i 39 partecipanti c’era la presenza anche del gentil sesso, rappresentato da due signorine, una signora non residente ed una mascotte. Una tradizione favorita anche da un tempo clemente che ha anche visto la collaborazione dell’ azienda vinicola, Virardi, che ha allietato la manifestazione intrattenendo gli ospiti con musica e quant’altro e il sig. Rovito Giuseppe che ha portato con sé MAGGIE Labrador Cioccolato di 2 anni, che a breve farà parte del SICS , Scuola Italiana Cani Salvataggi, sezione di Forte dei

Marmi (FI), frutto del conseguimento che avverrà a maggio del brevetto. Una manifestazione che oramai, organizzata dalla Lega Navale di Cirò Marina, ha visto un buon numero di partecipanti e che si spera diventino sempre più numerosi negli anni a venire. Hanno partecipato al tuffo di capodanno: Sergio Ferrari, Matteo Ferrari, Gianluca Aloisio, Giuseppe Aloisio; Aloisio Michele di Giuseppe, ed Aloisio Michele di Vincenzo; Cesare Filippelli, Salvatore Giardiniere; Massimo Iuele ; Francesco Tosto, Giuseppe Rovito, Maggie, Emanuele Benevento, Giuseppe Benevento, Roberto Benevento; Parentela Fabio; Napolitano Umberto; Napolitano Yama; Gangale Naomi; Amato Giuseppe; Panebianco Geremia; Minarchi Antonio; Tassara Marika; Corso Mario; Dima Franco e Dima Massimiliano; Lerose Francesco e Cristian; Ceravolo Alessandro; De Rose Giuseppe; Vetere Nicodemo; Lionetti Nicodemo; Salerno Mariano; Alfi’ Gaspare; Esposito Angelo; Candelise Luigi; Salerno Libero. Cast di Cirò Marina: Dolce Domenico; Rapisarda Valerio; Elia Massimo.

Al termine i ringraziamenti di tutti i soci della Lega Navale ai partecipanti e l’arrivederci al prossimo anno.

VIDEO realizzato da Massimo Laurenzano







VIDEO di Antonio Gallella

VIDEO di Damiano Ceravolo

VIDEO di Gennaro Ferraro

Le foto fatte dal Mare, grazie a Salvatore Terminelli con la sua Barca a Vela