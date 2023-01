PADRE !!! Ti conoscono come persona umile gentile e generosa. Hai lasciato il vuoto nello spazio l’ordine al caos, l’armonia e la bellezza per andare in luogo sconosciuto chiamato “infinito” . Le stelle sono cicatrici dell’ universo di cui filtra la luce, dubitando che, sia le stelle che il sole ci possano trasportare dove si vuole, in questo però la verità è mentitrice. Sei e sarai la luce che ha accompagnato nel buio consanguinei, accasandoli ed incatenandoli, ma bruscamente interrompi ogni azione. Siamo il sentimento che attraversa la nostra intera storia vissuta, che in un attimo si eclissa e per noi che ci abbandoni è straziante. Non ci sono modi giusti per poter superare la tua perdita. Prima di tutto sei stato un Padre esemplare, un NONNO UNICO che con tua dolcezza, determinazione e consigli con hai donato perle di saggezza . Ci hai guidato, sostenuto tenendoci uniti. Un uomo che ha amato sempre la vita, che ha fatto della sua famiglia la sua unica ricchezza. Mi hai sempre lasciato il cuore pieno di tenerezza, quando dalla tua voce premurosa e dal tuo sguardo dolce mi consigliavi sempre la strada della quiete. Montagne scavalate, curve e rettilinei ti hanno portato a sacrificare te per donare nella migliore maniera . Nessuno mai ti potrà dimenticare, la tua presenza sarà ovunque per i tuoi nipoti e tutti noi. In un attimo hai fatto ripercorrere una vita scaldata da ricordi , lasciandoci navigare nel vuoto totale. Ho fatto innamorare pienamente i miei figli che con gioia e tanto amore non passava un giorno senza vederti e sentirti. Oggi invece dovrò farli nutrire di soli ricordi , questo è il mio compito più difficile , perché un amore costruito negli anni verso te , non potrà mai conoscere fine. ” Questo di tanta speme oggi ci resta “! Hai saputo amare tutti donando i veri valori, la tua cultura e soprattutto la tua presenza. Hai saputo trasmettere l’amore anche per la Tua Melissa e fare apprezzare ogni tradizione. Ora è il signore che ti ricopre di tantissima luce, la stessa che tu hai donato su questa vita terrena. È vero prima o poi a tutti toccherà andare via dalla nostra terra, ma è impossibile abituarci alla tua assenza. Ci rivedremo un giorno al di là delle nuvole e delle stelle, dove da oggi guarderai la tua amata famiglia i tuo nipoti che ti amano tanto e la tua Melissa . Un Caro Saluto mio dolce suocero, l’Uomo che ha fatto la storia della vita con noi e della nostro paese. E come rammenta Foscolo “[…]Celeste è questa corrispondenza di amorosi sensi, Celeste dote è negli umani; e spesso per lei si vive con l’amico estinto, e l’ estinto con noi[…]”. Che la Luce Perpetua illumini il tuo cammino nell’aldilà.

ANNA MARIA MANFREDI

il Figlio Antonio

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari e del paese di melissa una memoria storica indelebile, Garrubba Salvatore ” Zu Turuzzo” semplice ed onesto contadino che ha sempre pensato alla famiglia, non solo una straordinaria persona che ha fatto rivivere i ricordi nel Dossier centro studi bruttiun la storia di Melissa e dei fatti di Fragalà e della sua amata terra, auguriamo con una preghiera.

I funerali si svolgeranno il 03-01-2023 alla ore 15:00 nella chiesa di San Francesco in Melissa .