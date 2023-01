Share on Twitter

Potenziamento dei servizi sanitari e dei presidi esistenti, ma anche e soprattutto incremento delle prestazioni e dei servizi sull’intero territorio provinciale, con particolare riguardo alla medicina di prossimità, questi i temi affrontati.

“Ritengo l’incontro di quest’oggi molto proficuo- ha commentato al termine il Presidente della Provincia – sono certo che potremo lavorare bene insieme. Il neo commissario dott.ssa Carbone ha un approccio pragmatico ed una indiscussa preparazione, inoltre ha già dimostrato di avere contezza delle problematiche e delle criticità esistenti.

Mi è parsa assolutamente evidente, anche la determinazione in merito agli interventi da avviare nell’immediatezza. Tutte qualità essenziali per poter intervenire in modo efficace sul presente e sul futuro.







La sanità è un settore assai delicato, ulteriormente provato da questi anni di pandemia, dove necessita, un’attenta attività di riorganizzazione e programmazione, elementi sui quali non per primo si riconosce alla dott.ssa Carbone capacità e competenza.

Dialogo, confronto e concertazione tra Enti e amministrazioni sono fondamentali per poter raggiungere tali obiettivi.”