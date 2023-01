ADVERTISEMENT

Continua incessantemente l’attività dell’Unità Operativa della Polizia Locale di Cirò Marina, che ha visto coinvolti gli Agenti nell’ambito di una vasta operazione, in servizio sull’intero territorio comunale, dal centro cittadino alle periferie, per il contrasto dei reati in materia ambientale. L’operazione denominata “Clean Christmas” ha permesso di accertare nel periodo dall’8 dicembre 2022 ad oggi, grazie anche all’ausilio di strumenti informatici e video, n.6 illeciti alle prescritte norme in materia ambientale per le quali sono state elevate, a carico dei trasgressori, sanzioni amministrative, con l’obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, in ottemperanza alle ordinanze sindacali in materia di rifiuti. Nelle prossime settimane, verranno intensificate le operazioni di sensibilizzazione sul tema dell’igiene e del decoro urbano, non solo attraverso la repressione, ma anche e soprattutto attraverso l’informazione, per una corretta educazione ambientale.