, . La serata ha coinvolto giovani e non insieme a tante persone giunte da Cutro fans del gruppo musicale, a ballare tutti insieme sotto il palco per festeggiare l’anno nuovo. Il gruppo ha una fantastica batteristra donna che ha lasciato basiti i presenti per la sua professionalità e bravura. E’ un vero artista Davis muccari che ha perfezionato sin da bambino l’utilizzo di strumenti musicali della tradizione popolare, integrati con 9 anni di pianoforte e solfeggio e 3 anni di scuola canto presso Soverato Music Company. Negli anni si è specializzato nell’organetto diatonico e strumenti a fiato. Ha avuto numerose esperienze artistiche e musicali: dal 2009 al 2010 ha fatto parte come polistrumentista nel gruppo Ciccio Nucera Antonio Grosso dionesis. Dal 2013 al 2014 ha fatto parte del gruppo Antigua, come polistrumentista e voce. Nel 2016 ha partecipato alle selezioni del talent show di Tu Si Que Vales e dal 2014 al 2016 è entrato a far parte del gruppo Lisarusa come polistrumentista e voce, dove ha esordito con il brano rivisitato “Su calabrisi”. Nel 2017 esordisce con il singolo “Fiuri” dove riscontra un grande successo e a seguire con il singolo “Quandu ti viju”.Dal 2017 ha fatto parte del gruppo Ciccio Nucera band come polistrumentista e voce, dove ha avuto collaborazioni artische/musicali con Tony Esposito, Claudio Cavallo (Mascarimiri), Giancarlo Paglialunga (canzoniere gracanico salentino) e molti altri. A gennaio del 2020 firma un contratto con l’etichetta discografica “Calabriasona”, dove intraprende un genere musicale diverso dall’etnico popolare. Averlo avuto una serata intera in piazza Pugliese è stato davvero un onore ed un orgoglio ha concluso il vice sindaco Strumbo il quale ha promesso al pubblico di invitarlo anche prossimamente durante le feste di piazza, magari durante la prossima estate 2023, quando saranno presenti anche i migranti i quali, gradiscono le canzoni popolari, musica e canzoni senza tempo figli della Calabria.







