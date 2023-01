7 Gennaio 2023

MONOPOLI: Vettorel; De Santis (15’st Pinto), Drudi, Bizzotto; Viteritti, Vassallo, Hamlili (41’st Piccinni), Giannotti (24’st Fella); Rolando (41’st Corti); Starita, Manzari. A disp.: Avogadri, Mulè, Radicchio, Dibenedetto, Cristallo. All. Pancaro







CROTONE: Dini; Papini, Golemic, Cuomo, Crialese (31’st Giron); Petriccione, Carraro, Vitale (31’st Awua); Chiricò (23’st Kargbo), Gomez, Tribuzzi (23’st D’Ursi). A disp. Branduani, Gattuso, Calapai, Bove, Filosa, Cantisani, Pannitteri, Panico, Rojas. All. Lerda

ARBITRO: Carrione di Castellammare di Stabia

MARCATORI: 1’st Vitale (C), 7’st Chiricò (C), 35’st Starita (M)

AMMONITI: Crialese (C), Manzari (M), Rolando (M), Hamlili (M), Cuomo (C), Vassallo (M), Petriccione (C)