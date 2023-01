Ottima ripartenza per la Volley Cirò Marina.

Vittoria non scontata dopo la lunga sosta per le vacanze Natalizie, contro una squadra ben messa in campo. Nonostante un avvio contratto della Volley Ciro’ Marina, che rende in primo set molto equilibrato fino all’8-8, le padrone di casa raddrizzano subito la gara e si portano in vantaggio grazie agli attacchi di Carluccio e Dima ed ai tocchi di seconda di Aromolo, autentica spina nel fianco per tutta la gara per le ospiti, infatti a fine gara saranno ben 9 i punti realizzati dal palleggiatore, concludendo il primo set sul 25-14.

Nel secondo set, capitan Malena, che veniva da 15 giorni di forte influenza, inizia a giocare ai suoi livelli ed a beneficiarne è tutta la squadra che parte subito in vantaggio consentendo a mister Stara di dare spazio a tutta la panchina con gli avvicendamenti di Dell’aquila in regia, Martino, Minò e Affatato in attacco, e nonostante una parziale rimonta delle ospiti il set si conclude con il punteggio di 25-17.

Il terzo set vede una partenza sprint delle padrone di casa che si portano subito sul 6-0, grazie ad una prova corale di squadra, che, grazie ai servizi di Carluccio e Malena, ai muri di Pugliese ed alla regia difensiva di Lettieri, indirizzano subito il set per le padrone di casa.







ADVERTISEMENT

A fine partita mister Stara molto soddisfatto della prestazione ha sottolineato ancora una volta lo spirito si sacrificio di tutta la squadra e le prestazioni di Marinello e Minò che impiegate in più ruoli, hanno risposto sempre presente, inoltre ha rimarcata l’eccellente prestazione di Lettieri, all’esordio stagionale con la Volley Cirò Marina, affermando che anche il suo supporto sarà fondamentale per il proseguo del campionato.

Nota ancora più lieta della giornata è la donazione, da parte dell’Avis “G. Astorino” di Cirò Marina, di un defibrillatore, strumento necessario alla tutela degli atleti durante le gare e gli allenamenti quotidiani. Un grazie di cuore al Presidente Golino e di tutti i soci per il dono effettuato grazie anche alla collaborazione che c’è tra le due associazioni iniziata già lo scorso anno.