Oggi, presentazione della nuova sede dell’Arci Crotone e dei nuovi spazi della “Casa dei circoli”, luogo a disposizione dei circoli Arci del territorio crotonese, a cui verranno offerti una serie di servizi amministrativi e gestionali.

Oltre al nuovo presidente dell’Arci territoriale Filippo Sestito, per i circoli presenti hanno preso parola Vincenzo Medici per “Gli Spalatori di Nuvole”, Fabio Riganello per “A. Maslow” e Leonardo Torchia per “Il Barrio”, illustrando le attività degli stessi e i progetti futuri.







Contestualmente, alla presenza di nuovi e vecchi speaker di Radio Barrio, è stato presentato il Palinsesto 2023 della radio dell’Arci di Crotone, progetto radiofonico di “Arci Il Barrio Aps” che, sempre negli spazi della nuova sede, ha da poco allestito il nuovo studio. Tra le tematiche trattate nei programmi, ovviamente tanta musica e tanto sociale, già alle fondamenta del progetto fondato da Raffaele Drago ormai dieci anni fa, oltre ai programmi di approfondimento e intrattenimento.