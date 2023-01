Share on Twitter

Share on Facebook

Sabato 14gennaio, presso il Liceo Classico Pitagora di Crotone, si terrà unincontro con la dott.ssa Marisa Manzini, Sostituto Procuratore della Procura generale di Catanzaro.

L’evento rientra nelle attività di educazione civica delle classi quinte e si svolgerà in collaborazione con l’Associazione Risveglio Ideale.

La Procuratrice presenterà il suo libro ‘Donne custodi. Donne combattenti. La signoria della ‘ndrangheta su territori e persone’.







ADVERTISEMENT

Nel libro si passano in rassegna argomenti come riti di affiliazione, religiosità, ruolo delle donne in relazione all’attività illegale della cosca e ai suoi interessi economici.

L’incontro vedrà la presenza di autorità civili e militari e sarà moderato dal giornalista Massimo Carlozzo.