In attesta del grande intervento da parte della Protezione Civile. “Finalmente abbiamo messo in sicurezza parte della provinciale SP 10 la Cirò-Vallo in zona Campanise, per consentire agli agricoltori di transitare per questa importante arteria che porta ai vigneti doc e che collega Cirò con i paesi limitrofi,- ha detto in una nota il sindaco Mario Sculco, strada che- prosegue il sindaco- verrà messa in sicurezza definitivamente grazie alla Protezione Civile per il costo di circa un milione di euro”. L’area Campanise è interessata da un grosso dissesto per la presenza di una frana antica di milioni di anni che ha quasi deformato e martoriato tutto il territorio, da anni abbandonato, compreso alcune abitazioni. Finalmente si muove qualcosa grazie al neo Presidente della Provincia Sergio Ferrari , che oggi hanno tamponato una strada da anni deformata e dissestata. Un’arteria importante per l’agricoltura che porta verso il bacino del Vallo dei vigneti Doc di Cirò. “Si tratta di una piccola manutenzione per favorire la viabilità degli agricoltori che in questo periodo si apprestano a eseguire i lavori nei vigneti- ha detto l’assessore all’agricoltura, anche se prosegue- molto probabilmente fra un anno o due inizieranno i lavori da parte della Protezione civile che metterà fine a questo annoso problema che ormai persevera da anni e che ha deturpato il territorio. Ecco perché per ora si tratta di una piccola manutenzione che sta compiendo la ditta Marrazzo di Cirò Marina. Certo sono lavori di competenza della Provincia -prosegue l’assessore all’agricoltura- ma che non venivano fatti ormai da tempo, e dietro l’insistenza di tutta l’amministrazione comunale, grazie alla sensibilità del Presidente Ferrari e della competenza della sua troupe di tecnici, sono intervenuti su questa SP10 assicurando cosi gli agricoltori di transitare in tutta sicurezza”. Si è detto soddisfatto il neo sindaco Mario Sculco per questo importante intervento per il quale ha detto “ i miei ringraziamenti vanno oltre al Presidente Ferrari, e all’assessore all’agricoltura a tutta l’amministrazione che sta lavorando per il territorio. Siamo riusciti in poco tempo a portare in dirittura d’arrivo questo importante lavoro- prosegue Sculco, coinvolgendo sia il Presidente Ferrari sia il suo staff tecnico per permettere la manutenzione ad una strada dissestata da anni per la presenza di frane, metterla in sicurezza, in attesa poi del grosso progetto che partirà con la Protezione Civile per circa un milione di euro per un intervento risolutivo su tutta la zona soprattutto nell’area Campanise.







