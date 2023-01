Convegno “Autonomia Differenziata” per discutere insieme ai volontari, agli enti del terzo settore, ai cittadini ed alle istituzioni della proposta di legge sull’autonomia regionale che rischia, in una regione con forti criticità come la Calabria, di aggravare le disparità già esistenti soprattutto in relazione ai livelli essenziali delle prestazioni.

Considerata la rilevanza del tema trattato anche in relazione al ruolo che le Organizzazioni di Volontariato e gli altri Enti del Terzo Settore svolgono nella nostra realtà, auspichiamo la partecipazione al Convegno “Autonomia Differenziata” che si terrà il giorno 17 gennaio 2023, alle ore 17.00, presso la Lega Navale di Crotone sita in via Molo Sanità.