L’evento “Premio Speciale Pizza Pic Excellence e Cuoco Pic Excellence” si è concluso con un grandissimo successo di pubblico. Tra i premiati, oramai nel team dei pizzaioli più conosciti in Calabria e non solo, il nostro Nicodemo Arnoni, che partito pochi anni fa, dietro il bancone del Lido di Famiglia, Soleado, ha realizzato tutta una serie di performance che gli hanno fatto ottenere numerosi premi regionali e Nazionali, fino alla partecipazione nel mese di ottobre scorso al programma di Sky, misurandosi con il gota dei pizzaioli. Un traguardo raggiunto grazie alla costante sostegno della famiglia. E’ stata una cavalcata di intensa attività lavorativa che lo hanno portato ad una grande visibilità e riconoscimenti importanti, misurandosi con tante figure professionali di pizzaioli e cuochi che hanno visto un proficuo confronto e un interessante scambio di idee del lavoro nettamente professionale. Ultimo in ordine di tempo, durante il primo appuntamento del 2023 a Praia a mare, dove ha ottenuto il premio speciale “Pizza Picccante ”. I premi sono stati consegnati durante una cena sociale presso il Ristorante Le Arcate – Praia a Mare e una parte del ricavato, insieme ad una raccolta fondi, sono stati devoluti all’associazione Noi per Filippo che continuerà la sua missione nel ricordare il giovane Filippo e aiutare, attraverso la ricerca, tutte le persone che combattono contro il cancro. Presente lo stesso stesso sindaco della città, Antonino De Lorenzo, con tutta l’amministrazione Comunale che hanno contribuito a rendere la serata ancor più speciale, condividendone le motivazioni e gli intenti. Un’ulteriore affermazione per un figlio di Cirò Marina, che con il suo impegno e lavoro, porta in giro la buona tradizione locale, la sua immagine, la sua cultura gastronomica.







