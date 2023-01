Share on Twitter

Sua Eccenza Reverendisima Mons. Angelo Raffaele Panzetta ha nominato con decreto arcivescovile al Prot. n.504/A1/2022 il Reverendo Mons. Alessandro Saraco Assistente Spirituale della Confraternita della Madonna di Capocolonna in osservanza dei canoni 317 del Codice di Diritto Canonico e delle disposizioni Statutarie vigenti.







Il priore Federico Ferraro, la Cattedra, tutte le consorelle ed i confratelli nel ringraziare il Padre Arcivescovo per la nomina, formulano i migliori e più sinceri auguri di buon lavoro a don Alessandro con la speranza di avviare un cammino spirituale sotto la protezione della Beata Vergine Maria di Capocolonna per la promozione della conoscenza storica del culto mariano, di opere di carità fraterna, in ossequio alle disposizioni statutarie ed alle norme canoniche.