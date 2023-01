ADVERTISEMENT

Per la prima volta il cortometraggio, della durata di circa 7 minuti, accompagnato dalla voce di Francesco Pannofino, viene presentato nelle scuole. L’associazione Vivavisione ets mette a disposizione 10 visori di ultima generazione per dare la possibilità di varcare la soglia dell’Inferno dantesco e rivivere le atmosfere della Cantica nei panni del poeta stesso. Massimo Lo Monaco dell’associazione “Vivavisione ets” propone la visione della Divina Commedia Virtuale: “l’Inferno, un viaggio immersivo” in occasione dell’anno delle celebrazioni dantesche, una distribuzione ETT per gli Istituti scolastici. “Abbiamo preso l’opera in noleggio dalla Rai – ha detto Lo Monaco, e la vogliamo proporre come associazione alle scuole, abbiamo dieci postazioni con i visori, la splendida ed originale esperienza durerà solo dieci minuti circa”. In occasione dell’anno delle celebrazioni dantesche, ETT presenta la prima produzione in Realtà Virtuale dedicata alla Divina Commedia: L’ Inferno non è mai stato così reale in occasione dell’anno delle celebrazioni dantesche. Del viaggio infernale verranno vissute alcune tra le scene più spettacolari ed emotivamente coinvolgenti, come lo smarrimento nella Selva Oscura e l’esperienza nella Foresta dei Suicidi. Il viaggio si conclude con il lago di Cocìto, ghiacciato dalle ali del mostruoso Lucifero, che attende il poeta al suo arrivo. Il Sommo Poeta incontra la Realtà Virtuale. Seguendo i passi di Dante è possibile compiere un viaggio totalmente immersivo, accompagnati nel l’esplorazione delle suggestive ambientazioni dalla lettura di al c u n i dei versi più celebri della Divina Commedia da parte di Francesco Pannofino. L’esperienza immersiva consente al fruitore a compiere un viaggio che parte dal mondo reale, rappresentato tramite riprese dal vero, e arriva all’interno del mondo dantesco, interamente ricostruito in Computer Grafica. Il viaggio ripercorre alcune delle scene più spettacolari del celebre racconto, in modo da permettere all’utente di vivere le emozioni provate da Dante nella discesa all’Inferno. Connubio tra story telling, tecnologia e cinema.” L’intento è quello di avvicinare il pubblico giovane e attento alle evoluzioni tecnologiche a un capolavoro senza tempo della cultura italiana esaltare la proficua commistione tra tecnologia e arte, permettendo ai fruitori di vivere in prima persona ciò che finora hanno appreso solo tramite i libri”– ha detto Lo Monaco. A marzo invece prosegue Lo Monaco- sarà disponibile anche il virtual sul Purgatorio mentre per il video sul Paradiso dobbiamo attendere il 2024. “La nostra associazione” Vivavisione Ets” conclude Lo Monaco- ha lo scopo di promuovere la cultura e l’arte in ogni sua forma, specializzati in tecnologie avanzate progettiamo e realizzazione virtual tour , in realtà aumentata, installazioni museali, sale immersive, guide multimediali, creazione di siti web con la gestione e promozione dei servizi ad esso connessi, digitalizzazioni di archivi e opere d’arte, elaborare progetti culturali e artistici attraverso i new media e la tecnologia digitale e produrre materiale artistico su supporto digitale, creare virtual all’interno di strutture e borghi”. Fanno parte di questa Associazione oltre Francesco Massimo Lo Monaco informatico, programmatore ed esperto in tecnologie innovative; Giovanni Cascone esperto grafico e di comunicazioni visive; Margherita Lettieri esperta in Etnologia delle culture mediterranee con la passione delle ricostruzioni storiche, e volontaria in ambito sociale; Cristina Lo Monaco esperta in benessere e salute, musicista ed ecologista, animalista e tutelatrice dei diritti dell’uomo; Claudio Aloisio architetto specializzato in progetti architettonici, attraverso strumenti tecnologici 3d, animazione e realtà virtuale.