16 Gennaio 2023

CROTONE: Dini; Papini, Golemic, Cuomo, Crialese (47’st Giron); Vitale, Carraro, Tribuzzi (13’st Awua); Chiricò, Gomez (40’st Cernigoi), D’Ursi (13’st Kargbo). A disp. : Branduani, Gattuso, Spaltro, D’Errico, Calapai, Bove, Cantisani, Pannitteri, Rojas. All. Lerda

PESCARA: Plizzari; Cancellotti (29’st Crescenzi), Brosco, Ingrosso, Milani; Aloi (40’st Gyabuaa), Kraja (40’st Delle Monache), Mora; Cuppone, Desogus (39’st Kolaj); Tupta (22’st Vergani). A disp. : Sommariva, D’Aniello, Mesik, Saccani, Boben, Germinario, Crecco, D’Aloia, Palmiero, Lescano. All. Colombo







Arbitro: Tremolada di Monza

Rete: 40’st Vitale (C)

Ammoniti: Cuomo (C), Ingrosso (P), Kraja (P), D’Ursi (C), Cancellotti (P), Crescenzi (P), Papini (C), Golemic (C)

Spettatori: 4.599