Cirò Marina – “Diventa arbitro – vivi il calcio da protagonista nella tua città”. Un corso gratuito per l’ottenimento della tessera di arbitro che darà numerosi vantaggi a chi completerà il corso, da quello dell’accesso a tutti gli stadi, doppio tesseramento arbitro-calciatore, divisa, rimborso spese ecc. Le iscrizioni sono aperte al primo corso arbitri nella nostra Città, per ragazze e ragazzi dai 14 ai 40 anni. E cosa importante per i più giovani, oltre la gratuità, si acquisiranno dei CREDITI FORMATIVI SCOLASTICI. Un corso che sarà svolto nelle ore pomeridiane e che sicuramente contribuirà a comprendere il mondo del calcio, visto anche da un punto di vista diverso, quello del rispetto delle regole e dell’educazione sportiva, vista la novità introdotta che da quest’anno, grazie al doppio tesseramento, si potrà vivere l’emozione di essere sia arbitro che giocatore.