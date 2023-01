“Formare i futuri professionisti è la nostra missione, -scrive in una nota la dirigente scolastica Prof.ssa Serafina Rita Anania– in un periodo così difficile come quello che stiamo attraversando – dice la Dirigente Scolastico dell’istituto – è fondamentale essere accanto alle famiglie per offrire loro il supporto informativo e orientativo. Il passaggio alle superiori è un momento fondamentale nella vita dei ragazzi ed è necessario che la Scuola indirizzi verso una scelta matura e consapevole. Le scelte che vi accingete a fare adesso diverranno le fondamenta del vostro domani personale e professionale. Formare i professionisti del futuro è la nostra missione, la missione del nostro istituto e lo facciamo proponendovi una vasta gamma di indirizzi tra cui scegliere che vi permetteranno di seguire al meglio le vostre inclinazioni”. E ancora- scrive la Dirigente- “Al termine del vostro percorso di studi di cinque anni avrete la possibilità di entrare da subito nel mondo del lavoro come dipendenti o come titolari di partita iva, oppure potete optare per l’inserimento in graduatoria e diventare insegnanti tecnico pratici, o semplicemente di proseguire gli studi universitari, tutto questo con un solo diploma. Ragazzi ricordate il successo nella vita è una questione di scelta, scegliete bene, non date mai nulla per scontato e soprattutto non lasciate nulla di intentato”. “Una scuola in movimento….costruisci il tuo futuro”, questo il motto che accoglierà le famiglie provenienti da tutto il circondario alla scoperta dei vari indirizzi che la scuola offre. Odontotecnico, Ottico, Tecnico dei Servizi socio –Sanitarie; Tecnico della Produzione Artigianale- Abbigliamento e Moda; Manutenzione e Assistenza Tecnica- Meccanico-Termico Elettronico; questi tutti gli indirizzi che le famiglie potranno scegliere per i propri figli. In una società dove il posto fisso non esiste più, la ricerca di un lavoro pratico che puoi creare direttamente a partire dalla Qualifica professionale rilasciata al terzo anno, è un primo passo verso la costruzione del proprio futuro. Il diploma rilasciato dopo il quinto anno, permetterà all’allievo di intraprendere gli studi universitari, oppure entrare direttamente nel mondo del lavoro. I Discendi già avviati nel campo lavorativo grazie all’alternanza scuola-lavoro potranno una volta diplomati essere assorbiti da questi circuiti oppure diventare datore di lavoro di se stessi aprendosi varie attività lavorative che i vari indirizzi permettono. Il personale docente è dunque lieto di ricevere alunni e famiglie alla scoperta dell’IPSIA.







