Parte subito forte il Real Krimisa infatti non passa nemmeno un minuto che la squadra cirotana va prima vicinissimo alla rete con Ceravolo che va via sulla fascia si accentra e calcia forte il portiere riesce a respingere, sulla respinta si fionda De Bertolo Carlo che di prima serve Mummolo solo sul secondo Palo, ma non riesce a trovare la porta. Pochi minuti ed ancora Ceravolo a recuperare palla, appoggia su Mummolo che di prima serve ancora Ceravolo che segna la rete dell’1.0. Sempre il Real Krimisa a comandare il gioco, azione veloce Bastone-Mummolo De Bertolo di prima su Mummolo che deve solo appoggiare in rete. Real Krimisa continua a spingere sull’acceleratore ed è ancora pericoloso con Ceravolo che dalla distanza calcia forte ma trova preparato il portiere di casa che devia sulla traversa. Al minuto n° 16 arriva la rete del 3-0 ripartenza di Malena che serve De Bertolo C. che tira di prima intenzione, il portiere respinge ma nulla può su Mazza che si avventa sulla ribattuta e segna. Sul 3:0 vi è un calo di attenzione dei ragazzi di mister Surace, infatti su disattenzione difensiva il Luzzi trova un’imbucata centrale di Giorno che solo davanti a Benevento segna la rete del 1:3. La risposta del Real Krimisa non si fa attendere ed dopo appena un minuto ristabilisce le distanze con Mummolo che, servito in profondità da Malena con un tocco delizioso sotto le gambe trova la quarta rete. La seconda rete del Luzzi arriva al 20° quando Zumpano riceve largo supera il proprio avversario e solo davanti al portiere non sbaglia. Negli ultimi 5 minuti due azioni fotocopia portano al 6:2 per il Real Krimisa, comune denominatore Mummolo che parte sulla fascia ed appoggia per il tapin vincente prima De Bertolo Giuseppe e poi De Bertolo Samuele. Arriva cosi il termine del primo tempo sul risultato di 6:2 per i cirotani, ma nel calcio a 5 il risultato non è mai al sicuro, infatti nei primi dieci minuti lo Spadafora Caffe Coop Luzzi, si fa sotto, infatti arrivano le reti di Pignataro che dalla distanza trova la rete e poi con Zumpano che approfitta di due svarioni difensivi e porta il Risultato sul 5:6. Il Real Krimisa non ci sta e dopo aver smaltito la paura riprende a macinare gioco e trova la rete con una bella triangolazione tra Mummolo e Ceravolo con quest’ultimo che porta a sette le reti. Ormai il predominio territoriale e netto ed il Real Krimisa va vicino alla rete altre 3 volte prima con Mazza che servito da Mummolo tira di poco a lato, un minuto dopo azione Ceravolo De Bertolo Mummolo con la conclusione deviata in angolo dal portiere. Ancora De Bertolo C. serve in profondità Mummolo bravo il portiere di casa a proteggere la porta. L’ottava rete è nell’aria, arriva infatti al 23° ripartenza veloce Mummolo Mazza Mummolo con quest’ultimo che chiude in rete. Al 26° punizione dalla media distanza Bastone tocca laterale per Ceravolo il suo tiro conclude la corsa in rete, un minuto più tardi arriva la sesta rete dei locali, tiro dalla distanza che trova la sfortunata deviazione di De Bertolo G. che inganna Benevento. Si tratta comunque di un episodio isolato, infatti il Real Krimisa ristabilisce subito le distanze, con De Bertolo che va via sulla destra, appoggia su Ceravolo che si accentra e lascia partire un bolide che non lascia scampo al portiere. Al 30° ancora De Bertolo C. va via serve De Bertolo G.che segna la sua seconda rete. Ancora tempo per una marcatura, punizione dalla media distanza, De Bertolo calcia direttamente in porta e trova la rete del 12 a 6 che chiude definitivamente la partita. Partita molto bella che vedeva davanti due società amiche che lottano per lo stesso obbiettivo (la salvezza) ragion per cui ha maggiore rilevanza il terzo tempo fatti nel dopo partita tra la dirigenza del Luzzi con in capo il sig. Spadafora Gianni che ha offerto un rinfresco ad atleti e dirigenti del Real Krimisa. Dirigenza Cirotana che ringrazia di cuore quella Luzzese augurandosi una lunga amicizia.

Ora i ragazzi di mister Surace saranno attesi Sabato 21 Gennaio dalla difficile partita casalinga nel derby contro la Sportiva Cariatese Capolista del Girone e candidata numero uno al salto di categoria, quindi la società si auspica una folta presenza di pubblico nel palazzetto di via Punta Alice.