Una partita che mostra la forza e la voglia di vincere della squadra guidata da Mister Asteriti, che ha mostrato di possedere tutto il giro d’andata, e che ha permesso di guadagnare il secondo posto in classifica a 3 punti dalla capolista COSEDIL ZAFFERANA, unica formazione ancora imbattuta in questo combattuto campionato nazionale di Serie B2.

Una Prestazione dovuta anche al lavoro da “mental coach” che Mister Asteriti ha effettuato tutta la settimana, dopo la sconfitta sul campo molto ostico di Caltanissetta. Le Sirene sono scese in campo “pimpante” ed creando un gioco a tutto campo, con azioni efficaci che hanno mostrato la coesione ed affiatamento del gruppo, caratteristiche che si sono dimostrate punto di forza di questa formazione. Un gioco che ha permesso di dominare la partita contro una formazione giunta a Crotone con le credenziali di una squadra giovane e dalle potenzialità ma ha dovuto arrendersi davanti ai muri di Cosentino e Greco , le schiacciate di Biscardi e di una ritrovata Misceo (MVP della partita e top scorer con 17 punti ed un 50% di positività).

Tiene bene anche il trio di ricezione con Biscardi, Maggipinto e Cesario che permette alla regia di Gernone di impostare le azioni d’attacco a tutto campo, sfruttando le potenzialità delle compagne in attacco. Il primo set resta in equilibrio fino ai 18 punti, quando le Sirene sostenute dal caloroso pubblico del Palakro, cambiano marcia cambia marcia, chiudendo il set con il punteggio di 25-18.

Al cambio campo Mister Asteriti conferma sestetto del set precedente chiedendo alle sue ragazze di migliorare le giocate su palloni sporchi, la difesa diventa inviolabile per gli attacchi del Catania che costretta a forzare gli attacchi incappa in errori a ripetizione permettendo la vittoria della squadra di casa scon il punteggio di 25-9.







Con il doppio vantaggio in tasca il Crotone inconsciamente toglie il piede dall’acceleratore pemettendo alla formazione ospite di andare in vantaggio per la prima volta della partita fino al 8-6. Il time out chiesto da Mister Asteriti, dona la corretta concentrazione, riportando sul campo le prestazioni eccellenti delle altre frazioni di gioco, creando azioni di forza grazie all’attacco superlativo, che riporta le crotonesi sul 17-11 che permette alla formazione di casa di amministrare il vantaggio fino alla vittoria del set per 25-16.

Mister Asteriti: siamo tornati in campo “pimpanti”, “attenti” e “convinti delle nostre potenzialità”, permettendoci di guadagnarci il 2° posto in classifica in solitario. Cosa che ci gratifica molto a dimostrazione del lavoro fatto in questi mesi e che ci permette di chiudere il girone dove non pensavamo ad inizio anno.