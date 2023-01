Share on Twitter

Al premio, uno dei più diffusi concorsi letterari in ambito europeo, possono liberamente aderire tutti gli autori maggiorenni, anche stranieri, con opere in lingua italiana, ciascuna delle quali non dovrà superare i 25 versi.

Sono previste due sezioni: a) poesie inedite; b) poesie edite, dal 2015 in poi.

Gli elaborati dovranno pervenire esclusivamente con un file di testo (possibilmente come documento in word), accompagnati da un apposito modulo con tutti i dati del partecipante; modulo che può essere scaricato dal sito Accademia dei Bronzi: https://www.accademiadeibronzi.com

L’invio dell’adesione deve avvenire esclusivamente on-line attraverso la e-mail premiomerini@gmail.com (Non saranno in alcun modo prese in considerazione eventuali adesioni a mezzo posta o corriere).







Sono previsti premi in danaro, targhe di argento (realizzate per l’occasione dall’orafo Michele Affidato), targhe d’onore e medaglioni di merito.

La scadenza è fissata per il 15 aprile 2023, mentre la premiazione si terrà a fine luglio. Data e luogo saranno resi noti entro il mese di giugno.

Le migliori liriche partecipanti, accompagnate da relativa motivazione critica, saranno pubblicate in un apposito volume dal titolo “Poeti per Alda” che sarà presentato alla stampa nel corso della cerimonia di premiazione.