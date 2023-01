È ormai una tradizione, un appuntamento fisso, di quelli rossi sul calendario come il Natale o la Pasqua. Sempre più stretto il legame fra l’istituto Mario Ciliberto di Crotone, meglio noto come Nautico e la Capitaneria di porto – Guardia costiera istituzione storica e presenza imprescindibile della città pitagorica. Così come avviene puntualmente ogni anno anche questa volta i rappresentanti legali nonché vertici della scuola e della Capitaneria il dirigente scolastico Girolamo Arcuri e il comandante Capitano di vascello Vittorio Aloi hanno suggellato con la firma un patto antico e implicito di consolidata sinergia. È stata rinnovata infatti la convenzione Pcto (percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, ex alternanza scuola lavoro) anche per quest’anno scolastico. Al momento della firma erano presenti anche il Capitano di corvetta Giovanni Arcangeli e il professor Giovanni Spina referente Pcto della scuola. L’auspicio da parte di entrambe le istituzioni è quello di implementare ulteriormente le azioni formative per il pieno successo professionale degli studenti.

Non solo mare però perché l’offerta formativa dell’istituto Ciliberto è ampia e spazia in più ambiti. Gli indirizzi che abbracciano le discipline marittime sono i più antichi e quelli che caratterizzano e identificano un istituto che però negli anni si è evoluto ed è sempre al passo con i tempi. Da qualche anno infatti offre altre opportunità come quella aeronautica, o ancora meccatronica e da quest’anno sarà possibile studiare anche le materie plastiche. Il tutto abilmente miscelato da un corpo docenti preparato e soprattutto appassionato.