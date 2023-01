La Real Krimisa ospita nel palazzetto dello sport per la prima partita di ritorno la capolista “La Sportiva Cariatese”. Entrambe le squadre arrivano all’incontro con assenze importanti, se da una parte si devono registrare le assenze di Ceravolo e Sinopoli dall’altra ci si lamenta per l’assenza di Calabretta e Certosino. Il Real Krimisa entra con il quintetto base formato dal portiere Benevento, Bastone a fare da ultimo De Bertolo Giuseppe e De Bertolo Carlo sulle laterali e Mummolo a fungere da Pivot.A partire forte sono gli ospiti che gia al 4° minuto trovano il vantaggio: azione che parte dalle mani del portiere Visciglia che trova in profondità Amodeo, aspetta l’arrivo di Morello che dalla distanza trova la rete. Il Real Krimisa ci prova subito a riequilibrare la partita e infatti su un disimpegno sbagliato della difesa ospite De Bertolo G. recupera palla salta il portiere ma sbaglia l’appoggio in rete. Ancora Real Krimisa, ripartenza veloce con Mummolo che serve De Bertolo C. che si accentra e calcia forte, Visciglia ancora a difendere bene i suoi pali. Al dodicesimo arriva il raddoppio ospite, bella azione corale della Cariatese palla sulla sinistra verso Amodeo che di prima e di controbalzo spedisce alle spalle di Benevento. La rete cirotana arriva al min. n. 19 angolo battuto da Mazza e deviazione vincente. Il Real Krimisa continua a cercare il pari, al 27° ripartenza veloce di Scigliano che appoggia su Mummolo che di prima trova Malena sul 2° palo ancora Visciglia si supera e chiude la porta. Sempre il portiere Visciglia che lancia Martino fermato solo dall’ottimo intervento di Benevento. Nel recupero arriva la terza rete della Cariatese, Errore in disimpegno della retroguardia cirotana ne approfitta Morello per ribadire in rete. Il secondo tempo inizia subito con una occasionissima per il Real Krimisa, Scigliano per Mummolo che di prima trova Malena ma ancora un super Visciglia dice no deviando in angolo. Un minuto più tardi è la Cariatese che riparte, gioco che si sviluppa a destra, palla sul secondo palo dove Amodeo segna la rete del 4:1. Il Real Krimisa risponde con una punizione dalla media distanza, il tiro di Mummolo finisce la sua corsa sul palo. All’8° arriva anche la rete del 5.1 ospite mischia in area risolta da Martino che deposita la palla alle spalle di Gentile. Da questo momento la partita diventa un monologo cirotano. La squadra si spinge in avanti con un forcing asfissiante, forcing che si concretizza prima al 13° con bastone che appoggia su Mazza che di prima cerca e trova Malena sul 2° palo per la rete del 2:5, pochi minuti dopo ancora Mazza per Malena sul secondo palo tapin vincente e partita riaperta. Ci sono ancora dieci minuti per trovare le due reti che varrebbero il pari, ma nonostante le occasioni avute, merito di una difesa attenta ed un gande Visciglia, i minuti passano senza trovare la rete. Quarta rete che arriva al 30° grazie al pressing di Mummolo sulla difesa avversaria che induce all’errore, recupera palla, serve De Bertolo G. per la rete del 4:5. Rimangono solo i due minuti di recupero ma non bastano per trovare il pari. Alla fine, come sempre, abbracci e complimenti tra le due squadre e le due dirigenze, con riconoscimenti di entrambi sulla sportività dell’incontro. Weekend completato con la sconfitta di misura della squadra femminile che in trasferta al Palagallo di Catanzaro si arrendono allo Sporting Catanzaro Lido per 5:4 per le nostre ragazze in rete Ascione Esposito Ceravolo e Liuzzo, mentre la Juniores Maschile al termine di una partita esaltante batte l’ex capolista Città di Fiore per 7:5 e si posiziona al primo posto del proprio girone, per noi tripletta di De Bertolo Samuele, doppietta di Pirillo Giuseppe e reti di Scigliano Francesco e Bruno Cataldo. Il prossimo turno vedrà impegnata la squadra maschile in trasferta al Palaeventi di Rossano contro la seconda forza del campionato Nuova Fabbrizio Corigliano, La Femminile in casa alle ore 11:00 contro il CUS Cosenza e la juniores in Trasferta nel Derby di Cariati.







