Inizia nel migliore dei modi il girone di ritorno per la Volley Ciro’ Marina che vince 3-0 sul difficilissimo campo di Praia, contro un avversario in forma e ben messo in campo, squadra che sabato scorso si era imposta per 1-3 a Cutro senza uno dei loro migliori centrali.

Il primo set parte nel segno dell’equilibrio per le due formazioni, che combattono punto su punto senza risparmiarsi, e così anche il punteggio è sempre in parità fino al 15-15, ma una maggior attenzione ed un’eccellente prova corale delle ragazze di mister Stara permette alle cirotane di acquisire alcuni punti di vantaggio, grazie all’ottimo servizio di Dima e agli attacchi di Malena e Carluccio. La Spes Praia però non si scoraggia e continua a lottare su ogni pallone, infatti fino alla fine il set è in equilibrio, ci vuole un’ottima Lettieri in difesa per salvare i ripetuti attacchi delle padrone di casa e così il set si chiude sul 22-25.

Anche il secondo set è molto equilibrato e rispetta l’andamento del primo, inoltre un leggero infortunio alla caviglia per Vella fa temere il peggio, ma la sua voglia e la sua determinazione a non mollare mai la fa rimanere in campo fino alla fine della partita nonostante il dolore. Anche questo set viaggia in parità fino al 13-13. Nel frattempo per la Volley Cirò Marina entra Marinello impiegata nel ruolo inedito di centrale e la ragazza risponde subito presente, sono i suoi muri e quelli di Pugliese che permettono alla formazione ospite di staccare le avversarie e di chiudere il set sul punteggio di 18-25.

Nel terzo set lo Spes Praia parte subito forte, intenzionata a non mollare ed a rimettersi in partita, ed al pronti via si porta subito sul 4-0. A questo punto inizia la reazione della Volley Cirò Marina consapevole dell’importanza dei 3 punti contro una formazione temibilissima.







Aromolo inizia a servire con precisione le compagne che concludono positivamente gli attacchi, inoltre le difese su ogni pallone di tutte le ragazze ottimamente guidate da Lettieri permettono alle ospiti di colmare lo svantaggio e riprendere le padrone di casa sul 9-9. Ci vuole poi tutta l’esperienza di Carluccio e Malena per ribaltare la partita ed acquisire un buon margine di vantaggio, anche Vella nonostante il dolore alla caviglia diventa determinante a muro, l’incontro si conclude sul 21-25.

Così a fine partita mister Stara: è una vittoria sofferta ma meritata contro un’ottima squadra che lotterà fino alla fine per l’accesso ai play-off e alla vittoria degli stessi. Inoltre volevo ancora una volta elogiare le mie ragazze, nonostante le mille difficoltà che stiamo incontrando quest’anno per poterci allenare al meglio si stanno aiutando e compattando in campo e fuori. Grazie anche a Lettieri, che, chiamata in causa si è messa subito a disposizione della nostra “famiglia” rendendosi subito determinante con la sua ottima prestazione.

Il Dirigente Maiurano a fine gara ha voluto sottolineare la cordialità e l’accoglienza di tutta la società della Polisportiva Spes Praia, affermando che è questo lo sport che vorremmo vedere sempre ad ogni gara con le due squadre a battagliare in campo ma ad abbracciarsi a fine gara.

Appuntamento doppio è a domenica 29 al Palazzetto dello sport di Cirò Marina, alle 15:00 la prima Divisione maschile sarà impegnata contro la Filadelfia Cup. Mentre alle 18:00 le ragazze saranno impegnate nel derby contro la società amica del Cutro.