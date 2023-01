Con Elly Schlein per la sua idea di rinascita del Partito Democratico a partire dalla vicinanza ai fragili e all’idea di sostenibilità in senso lato del termine. Questo quanto afferma Francesco Benincasa che continua, ascolto e guardo con interesse alle idee portate avanti da Elly Schlein sui diritti nel mondo del lavoro, sulla lotta alle disuguaglianze e sulla necessità di un nuovo modello di sviluppo”.

Dobbiamo tornare a usare parole chiare e coerenti sul lavoro e sul tema dei diritti sociali, oltre che sull’ecologia, che ricordiamo essere uno dei temi sul quale migliaia di ragazzi chiedono da tempo risposte.

Io mi chiedo se la politica abbia compreso oppure ha totalmente dimenticato qual è il nostro vero obiettivo perché sembra che questo a volte ci sfugga;

Da sempre il ruolo della politica è quello di emancipare la propria società sia da un punto di vista materiale che culturale.

Ci tengo a precisare che, la mia scelta non è assolutissimamente frutto di divisioni locali in quanto l’unità territoriale è ampiamente garantita dal nostro segretario di federazione Leo Barberio, col quale lavoro e ho condiviso le scelte finora fatte.

C è da dire che con questo panorama politico trasformista è necessario un Partito Democratico con un gruppo dirigente abituato e capace ad entrare in un bar, un gruppo dirigente che sappia “ascoltare” e ascoltare non vuol dire per forza dare ragione a chi ci sta difronte o a chi ci sta criticando, “ascoltare” vuol dire fare ammenda di quello che la gente chiede e farlo pesare ai tavoli decisionali; serve un linguaggio semplice e senza slogan perchè un dirigente deve sapere ascoltare e deve saper farsi capire sia da chi a 2 o 3 lauree ma anche da chi non ha avuto la possibilità di istruirsi. In questa competizione ci sono candidati che rispecchiano in toto il lavoro portato avanti dai passati governi, niente da rinnegare sia chiaro, ma sicuramente tanto da migliorare a partire dalla personalità forte che un partito riformista progressista e plurale quale è il Partito Democratico deve avere. Una personalità che in ogni occasione buona è venuta a mancare, basti pensare alla riforma del Reddito di Cittadinanza, nonostante eravamo stati noi a istituire il Reddito di Inclusione siamo riusciti ad eclissarci; potrei continuare parlando del superbonus 110%, pur essendo coscienti che in passato sempre il PD aveva già messo in campo svariate detrazioni edilizie, insomma un Partito timoroso. Ecco, la Shlein con la sua forte personalità e con le giuste idee potrebbe essere la vera protagonista di questa nuova fase costituente.







