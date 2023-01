Pugliese: «finalmente premiata l’Antica Gelateria Fortino non solo per l’ottimo gelato che produce ma anche per le loro gustosissime granite agli agrumi». Luigi Fortino: «felice perché i limoni che ho utilizzato sono quelli che coltivo personalmente nel mio terreno»

Si concluderà domani, 25 gennaio 2023, il 44° Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè nel quartiere fieristico di Rimini. Ormai da oltre 40 anni, SIGEP è il punto di riferimento per le innovazioni dell’intero settore del Foodservice Dolce e fornisce una panoramica completa di tutte le novità del mercato: materie prime ed ingredienti, macchinari e attrezzature, ma anche arredamento, packaging e servizi.

La Federazione Italiana Gelatieri in occasione del SIGEP 2023 ha indetto due concorsi di gelateria solo per i professionisti di settore di tutto il mondo. Ieri, lunedì 23 gennaio, è andato in scena il Concorso internazionale Gelato alla Nocciola Premio “Il Carrettino d’Oro”. Oggi, invece, è stato assegnato il Trofeo “Polvere di Stelle”, ovvero il premio per la migliore granita alla siciliana al gusto di limone del mondo.

L’Associazione Calabria Excellent rende noto con gioia e orgoglio che nella giornata di oggi la Federazione Italiana Gelatieri ha decretato il Primo Posto Mondiale nel Trofeo “Polvere di Stelle” all’Antica Gelateria Fortino di Cariati (in provincia di Cosenza), per la migliore granita alla siciliana al gusto di limone ed alla stessa, inoltre, ha conferito il 5° Posto Mondiale nel Concorso Internazionale Gelato alla Nocciola Premio “Il Carretto d’Oro”.

«Sono molto contento – dichiara Luigi Fortino, Maestro Gelatiere e volontario dell’Associazione Calabria Excellent – di questo risultato. A causa della pandemia mancavo dalla SIGEP da qualche anno e ritornarci è stato davvero emozionante anche perché la voglia di esserci mi ha portato nuovamente a vincere e, questa volta, i premi prestigiosi sono stati due».







«Ringrazio la giuria – afferma il Maestro Luigi Fortino – insieme ai miei figli Leonardo, Benedetto e Andrea, anche loro come me, maestri gelatieri. Questi non sono i primi riconoscimenti ottenuti in tanti anni di attività però il Trofeo “Polvere di Stelle” è quello che mi rende più felice: perché i limoni che ho utilizzato sono quelli che coltivo personalmente nel mio terreno a Cariati, dove vivo da sempre».

«Questi due premi – conclude il Maestro Gelatiere Luigi Fortino – voglio dedicarli ai miei clienti che sono, per me, ormai da decenni, il vero giudice che premia con affetto la mia attività di gelatiere e poi a due persone speciali: a mio padre Leonardo, gelatiere ormai scomparso da anni ed al piccolo Luigi, l’ultimo dei miei nipoti arrivato pochi giorni fa».

«Sono molto soddisfatto – dichiara l’Ing. Fabio Pugliese, Presidente dell’Associazione Calabria Excellent – del risultato conseguito da Luigi e dall’Antica Gelateria Fortino che rappresenta ormai da decenni una eccellenza indiscutibile della nostra Calabria apprezzata, nel centro storico e sul lungomare di Cariati come sul lungomare di Cirò Marina, da tanti residenti e da moltissimi turisti. Questa edizione della SIGEP premia finalmente l’Antica Gelateria Fortino non solo per l’ottimo gelato che produce ma, finalmente, anche per le loro gustosissime granite agli agrumi».