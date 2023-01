Share on Twitter

La matematica Pitagorica quale patrimonio immateriale dell’UNESCO, questa la proposta ufficializzata questa mattina nell’Auditorium del Liceo Scientifico Statale “Filolao” di Crotone dal Comitato, costituito lo scorso mese di novembre dalla Prof.ssa Iembo unitamente alle figlie, Iaccarino Maria Rosaria, dirigente del Liceo Scientifico Filolao di Crotone, e Iaccarino Irene, violinista.

Il Comitato in queste settimane ha ricevuto il sostegno da parte delle Provincia di Crotone, il presidente Ferrari ha inteso immediatamente supportare il lavoro e la proposta del Comitato, sostegno espresso anche nella sua recente visita a Crotone dal Governatore della Calabria Roberto Occhiuto.

“Si tratta – ha spiegato Ferrari – di un ulteriore strumento per valorizzare, promuovere il nostro territorio e quale migliore modo se non attraverso la nostra storia, le nostre eccellenze, i nostri marcatori identitari. Lo scopo della candidatura e del Comitato è quello di evidenziare la concreta attualità del pensiero filosofico-scientifico della Scuola pitagorica e le sue applicazioni pratiche, obiettivo e visione che condivido e che ritengo potrà contribuire in modo rilevante a rimettere la Provincia di Crotone al centro di un rinnovato movimento cultural, sociale e anche economico.”







Alla presentazione della candidatura e del Comitato questa mattina ha partecipato il consigliere Raffaele Gareri, che oltre a portare i saluti del Presidente Ferrari, assente per impegni istituzionali, ha voluto ribadire il sostegno entusiastico dell’intera amministrazione provinciale al progetto e ai suoi promotori.