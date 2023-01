Real Krimisa entra con il quintetto base formato dal portiere Gentile, Scigliano a fare da ultimo Malena e De Bertolo Carlo sulle laterali e Mummolo a fungere da Pivot. Entrano bene in partita i Cirotani, infatti al 2 minuto a seguito di una buona trama tra Malena e Mummolo il Real Krimisa va vicino al vantaggio con il tiro di Mummolo che lambisce il palo. Inizio illusorio per i ragazzi di mister Surace, infatti esce subito la Nuova Fabrizio, con Savoia che riceve centralmente si gira e calcia di poco a lato, poco dopo tocca Berardi dalla distanza ma Gentile si fa trovare pronto e para. Al 10° arriva il vantaggio Coriglianese, Mazza in uscita perde palla ne approfitta Savoia che punisce l’incolpevole Gentile. Il Fabrizio continua a giocare ma un Gentile in ottima giornata dice di no a tutte giocate avversarie. Al 20° si rende pericoloso il Real Krimisa con Mummolo che riceve palla centralmente si gira in un fazzoletto di campo e calcia, la palla finisce la sua traiettoria sul palo. Al 21° come da comunicato della lega nazionale dilettanti ci si ferma per fare un minuto di raccoglimento per la “giornata della memoria” . Si arriva al finale del primo tempo De Bertolo G. nonostante sia trattenuto dai difensori di casa salta l’uomo e si ritrova da solo davanti al portiere, ma l’arbitro inspiegabilmente ferma l’azione per assegnare un fallo al Real Krimisa non tenendo conto del vantaggio vanificando in questo modo il possibile pareggio. Punizione battuta senza pericoli per la porta di Curatolo. Si va negli spogliatoi con il minimo vantaggio della squadra di casa. Nel secondo tempo i ragazzi di Mister Surace entrano con altro piglio, infatti trovano subito il pareggio con Mazza che ruba palla allarga per Malena che di prima trova Mummolo sul secondo palo per il tapin vincente che vale 1:1. Un Malena veramente indiavolato in questo secondo tempo, infatti Berardi per fermarlo deve ricorrere alle maniere forti infatti al 2° minuti Malena lo salta e Berardi lo falcia da dietro con un sacrosanto cartellino giallo nemmeno un minuto ed azione fotocopia sempre con gli stessi attori, Malena che con una giocata di fino salta Berardi che, anche in questo caso visto che si era involato da solo verso la porta, lo falcia da dietro, a norma di regolamento sarebbe stato secondo giallo ed espulsione per il giocatore Coriglianese, ma l’arbitro non se la sente ed assegna solo il fallo. Mister Loria scampato il pericolo “ROSSO” provvede a sostituirlo per evitare il peggio. Il Real Krimisa vede un Fabrizio in difficolta e prova ad approfittarne infatti va vicino al vantaggio con Mummolo che riparte, superiorità numerica cirotana ma nel due contro uno Mummolo non serve Malena solo sul secondo palo ma conclude in porta trovando Curatolo pronto. Il vantaggio lo trova invece il Fabrizio con Savoia che dalla distanza trova il sette ed il gol del 2:1. Il Real Krimisa si butta in avanti ma con poca precisione e nel miglior momento della squadra cirotana Bianco con un bel tiro ad incrociare porta a tre le reti Coriglianesi. I cirotani non ci stanno ed accorciano subito, Angolo battuto da De Bertolo C. indietro su Scigliano che cerca e trova sul secondo palo Mazza che segna la seconda rete Cirotana. Un minuto dopo, al 25° ancora Mazza dalla distanza trova Curatolo impreparato perla rete del pareggio. Il Fabrizio prova a portare il risultato dalla sua parte, inserisce il portiere ma il Real Krimisa difende ordinatamente senza lasciare occasioni alla squadra di casa, anzi l’occasionissima per chiudere la partita in pieno recupero è di marca cirotana infatti a seguito di una ripartenza il Fabrizio deve ricorrere al fallo, 6° fallo che significa tiro libero. Dal dischetto si presenta Mummolo ma Curatolo si riscatta dall’errore precedente parando il tiro libero che chiude il match con il risultato sul 3:3 Alla fine solito fairplay tra due squadre-società che si rispettano. Weekend completato con la sconfitta della squadra femminile che al palazzetto dello sport si arrendono al Cus Cosenza per 4:2 per le nostre ragazze doppietta di Ceravolo, mentre la Juniores Maschile al termine del Derby con gli amici della Sportiva Cariatese porta a casa un buon pareggio e mantiene il primo posto del proprio girone, per noi tripletta di De Bertolo Samuele, e rete di Pirillo Giuseppe. Settimana prossima vi è la sosta del campionato il Real Krimisa dà appuntamento ai propri sostenitori con appuntamento al palazzetto dello sport di via Punta Alice sabato 11 Febbraio alle 15:00 dove ospiteremo gli amici del Rovito.







