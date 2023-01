28 Gennaio 2023

CROTONE: Gattuso, Filosa, De Paola, Nistico’ (47′ st Spunticcia), D’Amora (43′ st Panzarella), Abbruzzese, Cantisani (43′ st Luciano), Schiro’ (10′ st Aprile), Chiarella, Ranieri, Giancotti. All. Lomonaco



MONOPOLI: Sibilano, Di Rienzo, Andrisani (18′ st Liso), Sorgente, Bottalico, Cutrone, Mazzotta, De Vietro, Simone (47′ st Campitello), Daali (30′ st Tataru), Collocolo. All. Caricola



Arbitro: Ramondino di Palermo

Reti: 18′ pt, 45′ st Mazzotta (M), 34′ pt Simone (M), 36′ pt Nistico’ (C), 35′ st Chiarella (C), 42′ st Collocolo (M)

Ammoniti: Gattuso (C), Nistico’ (C), Spunticcia (C), Collocolo (M), Simone (M)

Espulso: De Paola (C)