“E’ attivo da oggi il servizio CUP” riferisce il sindaco Mario Sculco- ho provveduto insieme alla mia giunta al suo ripristino affinchè ripartisse non solo il Cup ma anche alcuni servizi essenziali che erano stati sospesi durante il periodo covid. E ancora –“Dunque ripartano da oggi i servizi al nostro poliambulatorio di Cirò: Servizio Cup, ticket, prenotazioni, scelte e revoca medico ecc..”. Verrà ripristinato- prosegue il primo cittadino- anche il servizio specialistico dell’oculista sempre grazie alla mia insistenza- che provvederà a visitare i pazienti due volte a settimana nei giorni di martedì e mercoledì grazie all’aumento delle ore concesso dall’Asp. Inoltre a breve sarà attivato il servizio di prelievo del sangue un giorno a settimana. Il nostro impegno ha detto il sindaco è sempre accanto alle esigenze dei cittadini che ultimamente si erano visti mancare alcuni servizi essenziali, specie per gli anziani costretti a spostarsi nella limitrofa Cirò Marina. Tengo a precisare – conclude Sculco- che il Cup sarà gestito solo da dipendenti Asl, ringrazio per questo il presidente dell’Asl di Crotone per i servizi ottenuti e per averci dato un altro dipendente CUP oltre ai servizi specialistici e prelievo analisi . Il ripristino dei servizi al poliambulatorio di Cirò consentirà anche un alleggerimento di presenze in quello di Cirò Marina sempre oberato di lavoro.