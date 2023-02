Ho partecipato ieri, presso la Cittadella Regionale, con la presidente della III Commissione Consiliare Antonella Passalacqua, all’incontro promosso dalla vice presidente e assessore all’Istruzione regionale Giusi Princi sulla possibilità di introduzione del modello di “mensa scolastica biologica” nel territorio regionale.

Un incontro molto interessate che ha offerto particolari spunti di riflessione non solo sul fondamentale tema dell’alimentazione dei bambini ma anche relativi ad aspetti di promozione di produzioni agricole di qualità oltre che valorizzazione di temi ambientali e sociali.

Un tema che intendo, come neo assessore alla Pubblica Istruzione, approfondire in questo nuovo percorso che stiamo mettendo in campo in relazione all’importante servizio della mensa scolastica, sul quale, insieme ai colleghi di Giunta, stiamo lavorando per assicurare una più ampia e pluriennale copertura del servizio stesso così come per il trasporto scolastico.







Tornando al modello proposto, è sicuramente importante evidenziare come questo si pone non solo volto a nutrire in maniera adeguata gli alunni ma anche a salvaguardare l’equilibrio nella dieta anche la fine di prevenire l’obesità infantile.

Un percorso che si propone di aumentare il consumo di prodotti biologici e sostenibili per l’ambiente contribuendo ad una sana alimentazione per gli alunni in età scolare.

Ed è un percorso che con la collaborazione della Commissione Consiliare e dell’Ufficio Pubblica Istruzione intendiamo approfondire.