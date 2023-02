Dopo 3 sconfitte consecutive contro la squadra di mister Lorenzetti, maturate tra lo scorso campionato e la partita di andata, la Volley Cirò Marina batte con un tondo 3-0 (25-8 / 25-13 / 25-19) la Pallavolo Cutro, sfatando così il tabù che le vedeva sempre perdenti nonostante delle bellissime e combattutissime gare.

La pallavolo Cutro si è presentata a Cirò Marina con un’assenza importante ma senza nessun alibi come ribadito da mister Lorenzetti a fine gara, con una squadra composta da giovani di grande prospettiva e dall’esperta Reale.

La partita questa volta non è stata mai in discussione ed è probabilmente questo l’unico rammarico per il numerosissimo pubblico che aveva assistito alle “battaglie” degli ultimi due anni tra le due formazioni.

Malena e compagne arrivate cariche e concentrate all’incontro, partono subito forti e grazie agli attacchi di Carluccio, Vella e Dima chiudono il set sul 25-8. Nella seconda parte del set c’è spazio e gloria anche per Dell’aquila in regia e Affatato in attacco.

Nel secondo set mister Stara mischia un po’ le carte mettendo in campo Marinello nel ruolo di opposto, sempre precisa e determinata, e Laura Capria al centro, ultima arrivata nella “famiglia Volley Cirò Marina”anche se già integrata negli schemi di gioco. Si è dimostrata da subito determinate sia a muro che in servizio. Il risultato non cambia, le cirotane sempre avanti grazie anche ad una Pugliese in giornata super magistralmente servita da Aromolo. Il set si conclude con il punteggio di 25-13.

Nel terzo set si vede la reazione delle ragazze della Pallavolo Cutro che si portano subito in vantaggio 2-5 grazie a degli ottimi attacchi di Reale e ad una difesa più attenta ed ordinata. Il set diventa improvvisamente più equilibrato, con le due squadre che iniziano a lottare su ogni pallone.

Fiutato il pericolo Lettieri e Malena iniziano a dare la carica alle proprie compagne chiudendo l’incontro sul 25-19.

Enorme è la soddisfazione di tutta la società per la vittoria contro una squadra amica che condivide lo stesso processo di crescita iniziato lo scorso anno in prima divisione , grande infatti è il legame che unisce i due sodalizi con una collaborazione ed un rispetto reciproco visto prima-durante e a fine gara.







ADVERTISEMENT

I mister Stara e Malena a fine partita erano molto soddisfatti dell’esito dell’incontro e della prestazione di tutte le ragazze che si sono avvicendate durante la gara. Inoltre la presenza di Lettieri, sempre più leader della difesa, e di Laura Capria nel doppio ruolo di centrale/opposta sicuramente alzeranno il tasso tecnico della squadra. Da sottolineare il ritorno, almeno in panchina, di Raffaella Stasi che fino a Dicembre ha guidato egregiamente la difesa ed ha contribuito all’attuale posizione in classifica.

Da registrare, al di fuori dal campo, l’enorme sforzo che sta svolgendo l’amministrazione comunale, con il sindaco pronto a muoversi in prima persona per sbloccare l’utilizzo delle palestre scolastiche, per gli allenamenti, proprio in un momento cruciale della stagione dove aumentare i giorni di allenamento, sarebbe importantissimo per lo sprint finale per mantenere la testa della classifica e cercare il salto di categoria.

La società tiene, ancora una volta, a ringraziare tutti gli sponsor e le persone che stanno sostenendo la squadra, in particolare il Main Sponsor Climamarket nella persona di Emanuele Scilanga.

Il prossimo appuntamento è mercoledì 1 Febbraio alle ore 19.00 per la prima partita di Coppa Calabria contro l’ASD Volley Ball Kermes.