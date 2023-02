Share on Twitter

Treno Blues per la tratta Ionica

Si è svolto questo pomeriggio in assessorato un incontro tra il direttore di Trenitalia, direzione Business Regionale Sabrina De Filippis, e l’assessore ai Trasporti Emma Staine per fare il punto sugli investimenti previsti nel contratto in essere, siglato nel dicembre 2019, che ammontano a circa 230milioni di euro.

Trenitalia ha annunciato che consegnerà, entro il prossimo marzo, ulteriori tre nuovi treni elettrici di ultima generazione denominati ‘Pop’ per la linea Tirrenica e il primo nuovissimo treno ibrido, a trazione elettrica-diesel-batteria, denominato ‘Blues’ per la tratta Ionica.

Nel corso dell’incontro si è fatto il punto sul nuovo sistema orario cadenzato, entrato in vigore lo scorso dicembre, che ha consentito un miglioramento complessivo dell’offerta ferroviaria: nel solo primo mese di attuazione ha portato effetti positivi sia in termini di aumento di utenza (+7%) che di puntualità (+1,3%). L’assessore Staine ha reso note alcune specifiche esigenze pervenute dagli amministratori locali e dai comitati dei pendolari.







“Sono soddisfatta dell’interlocuzione avviata con la dirigenza di Trenitalia – ha dichiarato l’assessore Emma Staine – perché stiamo ragionando in termini di miglioramento di un servizio essenziale per la nostra regione. Ho chiesto di attivare un tavolo tecnico finalizzato all’integrazione intermodale ferro/gomma laddove l’orografia della regione non consente i servizi ferroviari. Inoltre, ho piacere di aver visto l’apertura della biglietteria ferroviaria a Crotone, servizio tanto atteso e richiesto dagli utenti”.

Si tratta di una serie di interventi che eleveranno il livello qualitativo dei servizi per pendolari e studenti, ma anche per favorire lo sviluppo dei territori e connettere la Calabria al resto del Paese. Trenitalia ha accolto positivamente le proposte avanzate dell’assessore Staine, durante questo che è stato il primo di una serie di incontri già calendarizzati nei prossimi mesi.

Al tavolo erano presenti, inoltre, Maurizio Fanelli, Direzione Regionale Calabria Trenitalia, Tiziana Corallini direttore di ARTCal e Giuseppe Pavone dirigente Uoa della Regione Calabria.