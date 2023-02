1 Febbraio 2023

JUVE STABIA: Barosi; Maggioni, Cinaglia, Caldore, Mignanelli; Scaccabarozzi, Maselli (34’st Guarracino), Ricci (23’st Gerbo); D’Agostino (10’pt Vimercati), Pandolfi (34’st Zigoni), Silipo (23’st Bentivegna). A disp.: Russo, Berardocco, Dell’Orfanello, Moreschini, Peluso, Picardi. All. Pochesci



CROTONE: Dini; Calapai (20’st Papini), Cuomo, Gigliotti, Crialese; Awua (20’st D’Errico), Petriccione, Vitale (12’st Gomez); Chiricò (40’st Pannitteri), Cernigoi, Tribuzzi (12’st D’Ursi). A disp.: Branduani, Gattuso, Spaltro, Bove, Carraro. All. Lerda



ARBITRO: Bonacina di Bergamo

MARCATORI: 11’pt Chiricò (C), 4’st Pandolfi (J), 33’st Cernigoi (C)

AMMONITI: Cinaglia (J), Cuomo (C), Mignanelli (J), Gigliotti (C)

ESPULSI: 8’pt Caldore (J)