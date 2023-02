Si è concluso nei giorni scorsi con le attività svolte in loco dalle classi V Alberghiero, V Turistico e IV CAT il progetto previsto all’interno dei Percorsi di Competenza Trasversale e di Orientamento (P.C.T.O.) “Alla scoperta di un patrimonio comune”. Il progetto aveva avuto il suo avvio il 21 novembre con l’uscita delle classi quinte degli altri indirizzi (Classico, Agrario, A.F.M. e S.I.A.) presso gli stabilimenti della rinomata azienda vinicola locale, dove gli alunni, accolti dai titolari Antonio e Pasquale Iuzzolini, hanno svolto un vasto programma di attività, in cui i saperi disciplinari si sono concretizzati in esperienze di apprendimento significativo, all’interno di un contesto lavorativo aperto alla modernità ma attento, altresì, alla tutela del patrimonio culturale del proprio territorio. Il percorso progettuale è stato un’importante occasione di crescita didattica e umana, poiché ha permesso ai ragazzi non solo di ampliare il proprio bagaglio culturale di conoscenze, ma ha anche dato loro la possibilità di proiettarsi nel mondo del lavoro, apprendendone processi e dinamiche, saggiandone lo spirito cooperativo, con un’attenta riflessione sulle grandi vocazioni che la nostra realtà economica possiede. “Sono esperienze come queste che contribuiscono al miglioramento dell’offerta formativa: è importante calibrare i percorsi formativi sulla specificità degli indirizzi e sulle potenzialità del territorio”, ha precisato la Dirigente Scolastica, prof.ssa Serafina Rita Anania, e in tal senso ha voluto ringraziare, con un attestato di riconoscenza, Antonio e Pasquale Iuzzolini per “aver promosso l’incontro tra ‘cultura del lavoro e Scuola, quale opportunità di crescita, di integrazione di saperi, di competenze e di abilità, in un’ottica di riscoperta e valorizzazione del territorio, patrimonio comune tra tradizione e modernità”.







