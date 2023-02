Come già avvenuto l’anno scorso l’Avis comunale di Cirò Marina è tra gli sponsor dell associazione sportiva e per continuare il connubio quest’anno ha donato un defibrillatore, dispositivo elettromedicale necessario per svolgere le gare sportive, a consegnarlo ha provveduto il presidente cataldo golino unitamente ad alcuni componenti del consiglio direttivo (Enza Marino, Anna Figoli, Leonardo Novello) prima della gara casalinga della suadra femminile domenica 08/01/2023.

Partnership vincente visti i successi della squadra ed il continuo aumento delle raccolte sangue nelle giornate di donazione dell’avis comunale ottenuti nel 2022 e gia’ riconfermati ottimamente in quest inizio anno.







