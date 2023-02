Un vero e proprio villaggio dance sarà allestito sulle piste da sci di Camigliatello Silano, per l’evento in programma domenica 5 febbraio, promosso da Audi Zentrum Calabria e Amaro Silano. Si tratta della settima edizione del più grande festival dance sulla neve calabrese, la prima organizzata in seguito allo stop dovuto alla pandemia, che chiamerà a raccolta quindici dj provenienti da tutta la regione, che si alterneranno per rendere speciale e indimenticabile la prima domenica di febbraio in montagna.

In particolare, ai dischi si daranno il cambio Franco Siciliano e Luigi D’Alife, organizzatori dell’evento che è totalmente autofinanziato, oltre a Mr Alex, Mario Cosenza, Alex P, Luigi Cesario, Francesco Colla, Vincenzo Severino, Cesko – Nadja, Gianluca Rende, Lorenzo Gabriele e Vincent dj.

Nell’ennesimo fine settimana caratterizzato dal tutto esaurito, Camigliatello Silano, con i livelli di neve sulle piste che oscillano tra gli 80 centimetri a monte e i 60 a valle, si prepara ad una giornata straordinaria. Non solo sport, aria salubre e panorami mozzafiato, dunque, ma anche tanta musica, condivisione e cibo in allegria. Saranno predisposte, infatti, un’area drink con barman qualificati ed una dedicata al food, con l’offerta dei più tradizionali fingerfood silani, tra i quali i tipici panini con salsiccia.

In occasione di questo appuntamento unico ed imperdibile, dedicato non solo agli amanti della neve e degli sport invernali, sarà allestito un mega impianto audio da 40.000 watt, grazie al quale i calabresi ed anche i turisti presenti nelle località silane, potranno trascorrere una giornata all’insegna della spensieratezza e delle note musicali.

Gli ingredienti per una ricetta di successo ci sono quindi tutti: musica, divertimento, buon cibo, impianti di risalita in funzione, piste perfette e sentieri tutti da percorrere. E non da ultimo le previsioni meteo… anche loro, infatti, sembrano strizzare l’occhio al festival dance di Camigliatello Silano, per una giornata da incorniciare.







