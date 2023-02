Nasce il circolo di Fratelli d’Italia Crotone Nord, che comprenderà tutte quelle zone lontane dal centro della città (Cantorato, Carpentieri, Bucchi, Gabella, Margherita, Iannello) per questo con problemi e necessità diverse rispetto al centro città.

Per la necessità di creare nuove prospettive in queste zone, che non debbano più essere rappresentative di interessi secondari e sussidiari per lo sviluppo e la crescita di una città, piuttosto un’opportunità di potenziamento, accrescimento e progresso per l’intera provincia) il Coordinatore provinciale Michele De Simone ha ritenuto fondamentale la formazione di questo nuovo circolo, che si compone di persone che operano da tempo, ed in silenzio, cercando di portare in questo territorio un progetto nuovo di sviluppo.

Guiderà il circolo di Crotone Nord Aldo Iozzi, che saprà mettere a disposizione della comunità e di quanti vorranno aderire ulteriormente, la sua esperienza politica e la sua conoscenza del territorio, con uno spirito di collaborazione con tutti i circoli di FDI della Provincia.







L’obiettivo principale dei fondatori del circolo, è quello di creare un laboratorio di idee che dalla periferia possa contribuire a ridisegnare un nuovo volto di una città, come Crotone, che in quanto capoluogo di provincia, merita prospettive di sviluppo a lungo termine, in un’ottica di crescita, avanzamento e di inclusione. Un circolo, che rappresenta una nuova sfida per il territorio, che merita di diventare una risorsa per tutti quelli che hanno deciso di restare, per tutti quelli che vorrebbero tornare e per tutti coloro che hanno da sempre la speranza di vedere Crotone un posto in cui stare bene .