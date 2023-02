Share on Twitter

Un successo che bissa il risultato dell’andata e che permette alla squadra calabrese di mantenere la quinta posizione e di guardare con serenità e fiducia al prosieguo del campionato. La Logos Ardens aveva cominciato molto bene il primo set, rimontando un iniziale svantaggio e aggiudicandosi il primo set. Poi era crollata nel secondo e negli ultimi due set, molto equilibrati, è prevalsa la maggiore esperienza in attacco delle ospiti calabresi.

Nonostante la sconfitta, la Logos Ardens ha offerto una prestazione convincente, mostrando un migliore assetto di gioco rispetto alle ultime gare. Troppi errori in fase difensiva, ma anche alla battuta, sono risultati determinanti per l’ennesima sconfitta. La nuova allenatrice Francesca Giucastro ha dato nuovi stimoli alla squadra che però ha sofferto per le assenze e gli infortuni, probabilmente compromettendo il campionato.

La Fidelis Torretta inizia nel migliore dei modi la nuova stagione nel girone M di B2. Un successo netto e soprattutto una prestazione convincente che lascia intravedere un cammino con i migliori auspici.







Nella prossima gara, sabato 11 febbraio, la Logos sarà in trasferta sul campo della Sensation profumerie di Gioiosa Ionica, altra squadra di mezza classifica. Si gioca al Palazzetto dello Sport V. Marcellino alle ore 18.