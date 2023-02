La commissione artistica del festival ha espresso parare favorevole a partecipare al festival ammettendo il cantante Scerra direttamente tra i 9 finalisti di girone alla finale regionale di zona al: ”Live tour Sanremo Trend”, in quanto il materiale è stato definito di spessore artistico culturale molto elevato ed originale”. “Per quanto riguarda il concorso di Milano a cui ho partecipato di recente come finalista- ha detto il cantante Scerra- sono scaturite alcune proposte discografiche che sto valutando, intanto per il momento sto per fare un tour in Germania dal 13 al 20 febbraio, sia per la festa di San Valentino che per il Carnevale, naturalmente porterò avanti con entusiasmo sia il concorso per Sanremo sia il progetto discografico mio personale insieme al mio produttore Max Mungari.” Per quanto riguarda le semifinali di Sanremo Rock-.prosegue l’artista- si dovrebbe svolgere a luglio, forse a Reggio Calabria invece la finale si terrà a Settembre all’Ariston di Sanremo. Essere stato scelto per le semifinali fra 20.000 brani per me è già una vittoria- ha concluso Scerra– nel mio brano “Libero di sognare” racconto a mio figlio la mia storia attraverso i miei occhi tra le viuzze dell’antico borgo di Cirò dove da bambino sono cresciuto e giocavo spensierato. Il cantante e artista Nicodemo Scerra da anni sulla cresta dell’onda, cresciuto artisticamente accanto all’ugola d’oro di Cirò Gino Colicchio, ora è diventato la nuova stella musicale e speriamo prossimamente di vederlo a Sanremo, l’ultimo suo brano “Liberi di sognare” avrebbe raggiunto buoni risultati.







