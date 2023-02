Share on Twitter

Un servizio da tempo sollecitato da tutte le forze politiche che negli ultimi mesi è stato ancor più richiesto. Soddisfatto il Sindaco Sergio Ferrari e, crediamo tutta la città, per l’ottenimento di questa seconda ambulanza che renderà più funzionale il servizio, considerata la sua utilità, soprattutto, come scrive lo stesso Sindaco “se pensato e programmato in funzione continuativa”. I ringraziamenti del primo cittadino e di tutta l’amministrazione comunale sono andati alla Direzione dell’ASP di Crotone, nelle persone del Commissario d.ssa Simona Carbone e del Direttore Amministrativo Avv. Francesco Masciari, “per la sensibilità e la vicinanza dimostrata al territorio.”